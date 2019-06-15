СМИ: Власти Гонконга приостановят рассмотрение поправок к закону об экстрадиции
Отмечается, что такое решение было принято после совещания центральных властей Китая, которое прошло в Шэньчжэне.
Как сообщает издание, чиновники обсуждали плюсы и минусы приостановления рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.
Ранее сообщалось, что в Гонконге идут акции против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из специального административного района в материковую часть Китая.
Утром 12 июня десятки тысяч демонстрантов окружили центральный район Адмиралти, где находится местный парламент.