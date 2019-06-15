СМИ: Власти Гонконга приостановят рассмотрение поправок к закону об экстрадиции

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Правительство Гонконга планирует объявить в субботу о приостановке рассмотрения поправок к зону об экстрадиции. Об этом информирует South China Morning Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что такое решение было принято после совещания центральных властей Китая, которое прошло в Шэньчжэне. 

Как сообщает издание, чиновники обсуждали плюсы и минусы приостановления рассмотрения законопроекта, а не полной его отмены.

Ранее сообщалось, что в Гонконге идут акции против принятия закона об экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений из специального административного района в материковую часть Китая.

Утром 12 июня десятки тысяч демонстрантов окружили центральный район Адмиралти, где находится местный парламент.

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