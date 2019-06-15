СМИ: Канадские спецслужбы уничтожили досье экс-премьера Пьера Трюдо
- Reuters
Об этом сообщает CTV со ссылкой на расследование The Canadian Press.
Как отмечается, досье не соответствовало законодательно установленному порогу для хранения.
По данным Канадской службы безопасности и разведки, досье уничтожили 30 января 1989 года.
В апреле Федеральное бюро расследований США изучало версию о побеге лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Рассекреченные документы были опубликованы на сайте ведомства.