СМИ: Канадские спецслужбы уничтожили досье экс-премьера Пьера Трюдо

Канадские спецслужбы уничтожили досье «времён холодной войны» на бывшего премьер-министра страны Пьера Трюдо вместо того, чтобы внести его в национальный архив.

Об этом сообщает CTV со ссылкой на расследование The Canadian Press.

Как отмечается, досье не соответствовало законодательно установленному порогу для хранения.

По данным Канадской службы безопасности и разведки, досье уничтожили 30 января 1989 года.

В апреле Федеральное бюро расследований США изучало версию о побеге лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Рассекреченные документы были опубликованы на сайте ведомства.