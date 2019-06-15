СМИ: Канадские спецслужбы уничтожили досье экс-премьера Пьера Трюдо

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Канадские спецслужбы уничтожили досье «времён холодной войны» на бывшего премьер-министра страны Пьера Трюдо вместо того, чтобы внести его в национальный архив.
СМИ: Канадские спецслужбы уничтожили досье экс-премьера Пьера Трюдо
  • Reuters

Об этом сообщает CTV со ссылкой на расследование The Canadian Press.

Как отмечается, досье не соответствовало законодательно установленному порогу для хранения.

По данным Канадской службы безопасности и разведки, досье уничтожили 30 января 1989 года.

В апреле Федеральное бюро расследований США изучало версию о побеге лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Рассекреченные документы были опубликованы на сайте ведомства.

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