ФБР обнародовало документы о бегстве Гитлера в Аргентину

Короткая ссылка
Федеральное бюро расследований США изучало версию о побеге лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Рассекреченные документы опубликованы на сайте ФБР.
ФБР обнародовало документы о бегстве Гитлера в Аргентину
  • Reuters

В них говорится, что лидер немецких национал-социалистов на подводной лодке якобы добрался до Южной Америки, после чего ему предоставили убежище в южной части Анд.

Отмечается, что в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны.

Доклад датируется 21 сентября 1945 года. Помимо Гитлера, в нём фигурируют имена ещё 50 бежавших из Германии нацистов.

По официальной версии, Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945-го.

В 2018 году ЦРУ рассекретило доклад о личности и сексуальной ориентации Гитлера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить