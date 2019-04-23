ФБР обнародовало документы о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований США изучало версию о побеге лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Рассекреченные документы опубликованы на сайте ФБР.

В них говорится, что лидер немецких национал-социалистов на подводной лодке якобы добрался до Южной Америки, после чего ему предоставили убежище в южной части Анд.

Отмечается, что в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны.

Доклад датируется 21 сентября 1945 года. Помимо Гитлера, в нём фигурируют имена ещё 50 бежавших из Германии нацистов.

По официальной версии, Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945-го.

В 2018 году ЦРУ рассекретило доклад о личности и сексуальной ориентации Гитлера.