ФБР обнародовало документы о бегстве Гитлера в Аргентину
- Reuters
В них говорится, что лидер немецких национал-социалистов на подводной лодке якобы добрался до Южной Америки, после чего ему предоставили убежище в южной части Анд.
Отмечается, что в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны.
Доклад датируется 21 сентября 1945 года. Помимо Гитлера, в нём фигурируют имена ещё 50 бежавших из Германии нацистов.
По официальной версии, Адольф Гитлер покончил с собой 30 апреля 1945-го.
В 2018 году ЦРУ рассекретило доклад о личности и сексуальной ориентации Гитлера.