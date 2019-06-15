СМИ: Власти Японии не уверены в связи Ирана с ЧП в Оманском заливе

Правительство Японии не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на нефтяные танкеры в Оманском заливе, пишет «Киодо» со ссылкой на источники в кабинете министров.

«Правительство не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на танкеры у Ормузского пролива и, как выяснилось, обратилось к американской стороне за дополнительными доказательствами. Мнение таково, что утверждения США недостаточно убедительны», — приводит РИА Новости сообщение японского агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня. Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении.

МИД России призвал не делать скоропалительных выводов в связи с инцидентом.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.