СМИ: Власти Японии не уверены в связи Ирана с ЧП в Оманском заливе

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Правительство Японии не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на нефтяные танкеры в Оманском заливе, пишет «Киодо» со ссылкой на источники в кабинете министров.
СМИ: Власти Японии не уверены в связи Ирана с ЧП в Оманском заливе
  • Reuters

«Правительство не разделяет мнение США о причастности Ирана к нападению на танкеры у Ормузского пролива и, как выяснилось, обратилось к американской стороне за дополнительными доказательствами. Мнение таково, что утверждения США недостаточно убедительны», — приводит РИА Новости сообщение японского агентства.

Ранее президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Иран в причастности к атакам на нефтяные танкеры в Оманском заливе, которые произошли 13 июня. Министерство иностранных дел Великобритании обвинило иранский Корпус стражей Исламской революции в нападении. 

МИД России призвал не делать скоропалительных выводов в связи с инцидентом.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее стало известно, что на судах произошли взрывы и начался пожар. Команды были эвакуированы иранскими спасателями.

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