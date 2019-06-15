В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с дебоширом на рейсе Барселона — Москва

В российской авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировали ситуацию вокруг инцидента с дебоширом на рейсе Барселона — Москва, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы компании.

«Дебошир будет включён в чёрный список в случае привлечения его к административной или уголовной ответственности по статьям, предусмотренным ст. 107.1 ВК России», — указали в авиакомпании.

14 июня сообщалось, что самолёт, выполнявший рейс Барселона — Москва, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира, который, как предполагается, находился в состоянии алкогольного опьянения, а также не выполнял законные требования бортпроводников.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также URA.RU передавало, что суд в Екатеринбурге вынес приговор 22-летней жительнице столицы за дебош на борту самолёта.