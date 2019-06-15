В Госдуме прокомментировали заявление Шрёдера о присоединении Крыма

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT слова экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о законности вхождения Крымского полуострова в состав России.

«Это совершенно верное заявление, но, к сожалению, только бывшие европейские чиновники пока что проявляют такую откровенность, поэтому хотелось бы, чтобы постепенно такие решения принимали действующие чиновники, а не только бывший канцлер Германии. Действительно, воссоединение с Крымом — это исторический акт, он имеет все предпосылки, а самое главное, отражает волеизъявление крымчан», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что подобная позиция по крымскому вопросу популярна в Европе, однако она не может быть публично высказана многими европейскими чиновниками.

«Пока что не ослабевает давление со стороны США на политические элиты (Европы. — RT), их, по сути, принуждают занимать антироссийскую позицию по этому вопросу», — заключил Морозов.

Ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что присоединение Крыма к России было законным.

Шрёдер отметил, что если смотреть на эту ситуацию с юридической точки зрения, то «это было не разделение, а одобрение со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии».