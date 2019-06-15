Двое граждан России пострадали в аварии в турецкой Анталье

Двое граждан России пострадали в аварии с участием микроавтобуса в турецкой Анталье. Об этом сообщили в российском Генконсульстве.

«Среди госпитализированных было два гражданина Российской Федерации — 1986 и 1991 года рождения. Им была оказана медицинская помощь, и через какое-то время они были выписаны», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

В мае в посольстве России в Италии сообщили, что в ДТП с автобусом в итальянской Сиене пострадали 19 соотечественников, одна гражданка России погибла.

Очевидец рассказал Пятому каналу подробности о дорожно-транспортном происшествии.