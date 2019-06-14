Адвокат Ассанжа рассказал о его состоянии
- РИА Новости
«Как мы уже заявляли, его здоровье было подорвано в результате 23-часовой изоляции, о котором уже даже говорил спецдокладчик ООН Нильс Мельцер», — сказал юрист.
По его словам, настоящие условия содержания и те, которые были в посольстве в Лондоне, «фактически создавали ситуацию жестокого и унижающего достоинство обращения, вплоть до пыток».
«Как мы понимаем, он был госпитализирован в той же тюрьме Белмарш. Кажется, он немного поправился», — отметил Поведа.
Адвокат сообщил, что готовится международная правовая защита Ассанжа.
Ранее сообщалось, что защита основателя WikiLeaks крайне обеспокоена состоянием его здоровья.
В конце мая спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия к Ассанжу.