Адвокат Ассанжа рассказал о его состоянии

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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, состояние которого за время тюремного заключения ухудшалось, стало лучше. Об этом сообщил в беседе с RT его эквадорский адвокат Карлос Поведа.
Адвокат Ассанжа рассказал о его состоянии
  • РИА Новости

«Как мы уже заявляли, его здоровье было подорвано в результате 23-часовой изоляции, о котором уже даже говорил спецдокладчик ООН Нильс Мельцер», — сказал юрист.

По его словам, настоящие условия содержания и те, которые были в посольстве в Лондоне, «фактически создавали ситуацию жестокого и унижающего достоинство обращения, вплоть до пыток».

«Как мы понимаем, он был госпитализирован в той же тюрьме Белмарш. Кажется, он немного поправился», — отметил Поведа.

Адвокат сообщил, что готовится международная правовая защита Ассанжа.

Ранее сообщалось, что защита основателя WikiLeaks крайне обеспокоена состоянием его здоровья.

В конце мая спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер заявил, что представители британской стороны применяли ряд психологических методов воздействия к Ассанжу.

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