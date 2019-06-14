В МИД Турции оценили инциденты с танкерами в Оманском заливе

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали инциденты с нефтяными танкерами в Оманском заливе.

В сообщении, опубликованном на сайте ведомства, отмечается, что турецкая сторона считает произошедшее нападением и осуждает атаку на суда.

«Мы осуждаем нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе и выражаем обеспокоенность тем, что коммерческие суда в этом районе становятся целями атаки второй раз за последний месяц», — говорится в заявлении.

В МИД также добавили, что Турция уделяет большое внимание сохранению навигационной безопасности в районе Персидского залива.

Ранее США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Вашингтона в причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар.

Подробнее — в материале RT.