Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры
«То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана, не имея никаких фактических или косвенных доказательств, лишь делает очевидным, что Группа-Б переходит к плану Б: попыткам саботировать дипломатические усилия, в том числе (премьер-министра Японии) Абэ Синдзо, а также прикрытию экономического терроризма против Ирана», — написал он в Twitter.
Ранее США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.
13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар. Данный инцидент произошёл на фоне визита в Тегеран премьер-министра Японии Абэ Синдзо.
Подробнее — в материале RT.