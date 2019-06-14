Зариф оценил обвинения США в причастности Ирана к «атаке» на танкеры

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Обвинения США в причастности Ирана к нападениям на танкеры в Оманском заливе являются безосновательными. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«То, что США незамедлительно воспользовались возможностью выдвинуть обвинения против Ирана, не имея никаких фактических или косвенных доказательств, лишь делает очевидным, что Группа-Б переходит к плану Б: попыткам саботировать дипломатические усилия, в том числе (премьер-министра Японии) Абэ Синдзо, а также прикрытию экономического терроризма против Ирана», — написал он в Twitter.

Ранее США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.

13 июня сообщалось, что в Оманском заливе терпят бедствие два нефтяных танкера. Позднее появилась информация, что на танкерах произошли взрывы и начался пожар. Данный инцидент произошёл на фоне визита в Тегеран премьер-министра Японии Абэ Синдзо.

Подробнее — в материале RT.

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