Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД

Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.

«Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», — сказал он.

По словам президента, Россия как председатель ШОС будет «добиваться выполнения участниками всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств».

«Считаем такой путь единственно логичным и правильным», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что обстановка вокруг СВПД ухудшается из-за безответственной линии США.

Как отмечали в МИД Китая, выход США из ядерной сделки по Ирану стал причиной возникновения нынешней напряжённой ситуации.

RT ведёт прямую трансляцию.