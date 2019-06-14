Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД
- РИА Новости
«Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», — сказал он.
По словам президента, Россия как председатель ШОС будет «добиваться выполнения участниками всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств».
«Считаем такой путь единственно логичным и правильным», — подчеркнул он.
Ранее постпред России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что обстановка вокруг СВПД ухудшается из-за безответственной линии США.
Как отмечали в МИД Китая, выход США из ядерной сделки по Ирану стал причиной возникновения нынешней напряжённой ситуации.