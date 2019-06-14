Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, отметил, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия.
Путин предупредил о последствиях выхода США из СВПД
  • РИА Новости

«Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий, а он, напомню, был единогласно утверждён Советом Безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия», — сказал он.

По словам президента, Россия как председатель ШОС будет «добиваться выполнения участниками всеобъемлющего плана действий взятых на себя обязательств».

«Считаем такой путь единственно логичным и правильным», — подчеркнул он.

Ранее постпред России при международных организациях Михаил Ульянов заявил, что обстановка вокруг СВПД ухудшается из-за безответственной линии США.

Как отмечали в МИД Китая, выход США из ядерной сделки по Ирану стал причиной возникновения нынешней напряжённой ситуации.

RT ведёт прямую трансляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить