Путин участвует в заседании Совета глав государств ШОС в расширенном составе

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в расширенном формате. Саммит проходит в Бишкеке. Лидеры входящих в ШОС стран обсуждают вопросы дальнейшего развития международного объединения и укрепления взаимодействия в деле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Кроме того, речь пойдёт о расширении экономических и гуманитарных связей стран ШОС. RT ведёт прямую трансляцию.