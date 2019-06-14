В Совфеде поддержали слова экс-президента Хорватии об ущербе санкций

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление бывшего президента Хорватии Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике его страны.
В Совфеде поддержали слова экс-президента Хорватии об ущербе санкций
  • Степан Месич
  • globallookpress.com
  • © Thomas Brey/dpa

«Когда проходили выборы в Европарламент, мы услышали много правильных и здравых заявлений от европейских политиков относительно антироссийской санкций и тех действий, которые ЕС выстраивает против нашей страны. Конечно, лучше было бы, если бы заявления, подобные тому, которое сделал Степан Месич, озвучивали действующие политики, а то они все прозревают после того, как уходят в отставку», — заявил сенатор.

По его словам, со стороны европейских политиков звучит очень много предложений по налаживанию отношений с Россией.

«Говорят о необходимости отмены санкционного режима. Даже на Украине отмечают важность восстановления хотя бы экономических связей. Те, кто продолжает санкционную политику, страдают больше, чем Россия. Мы уже давно подстроились под сложившуюся ситуацию и добились хороших результатов в вопросах импортозамещения», — сказал Цеков.

Ранее Месич заявил, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.

Политик полагает, что нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций.

Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.

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