Экс-президент Хорватии выступил против антироссийских санкций

Антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии. Такое мнение выразил бывший президент Хорватии Степан Месич в интервью газете «Известия».

«С самого первого дня, когда Хорватия ввела ограничительные санкции против Москвы, это стало катастрофой для нашей экономики — ВВП страны в 2014 году составлял $57 млрд, а в 2015-м упал до $49 млрд», — сказал он.

Политик полагает, что нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций.

Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.

Ранее новая фракция евроскептиков в Европарламенте «Идентичность и демократия» сообщила, что не видит смысла в продлении антироссийских санкций.

По словам её представителя, лучше занять прагматический подход, чтобы иметь хорошее взаимодействие с Россией.