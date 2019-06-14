Эксперт оценил слова экс-президента Хорватии о санкциях против России

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего хорватского лидера Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.
Эксперт оценил слова экс-президента Хорватии о санкциях против России
  • Степан Месич
  • Reuters
  • © Davor Kovacevic

По мнению эксперта, Хорватия действительно является одной из наиболее пострадавших от антироссийской политики стран.

«Чем меньше государства и чем ближе они к России, тем больше они пострадали. Достаточно посмотреть, что осталось от литовской и латвийской экономик. Перспективы сумрачные, потому что пока в нынешней Европе нет людей, которые готовы взять на себя ответственность за нормализацию отношений с Россией. Среди руководителей Хорватии многие высказываются за нормальные отношения с нашей страной, но никто даже не знает, как к этому подступиться», — отметил эксперт.

Ранее Месич заявил, что антироссийские санкции нанесли катастрофический ущерб экономике Хорватии.

Политик подчеркнул, что нет ни одной хорватской компании, которая не пострадала бы от антироссийских санкций.

Месич добавил, что ограничительные меры против Москвы незаконные, поскольку вводились Западом без согласия ООН.

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