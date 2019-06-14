В Австралии задержали двух человек на митинге в защиту Ассанжа
Об этом WikiLeaks сообщил на своей странице в Twitter.
«Протест за свободу Ассанжа проходит в настоящее время около консульства Великобритании в Мельбурне. Сообщается, что двое протестующих задержаны», — говорится в заявлении.
#FreeAssange protest currently outside the UK consulate in Melbourne. Two protesters reportedly arrested. @Melbourne4Wikipic.twitter.com/sXaCrt0Wy3— WikiLeaks (@wikileaks) 14 июня 2019 г.
Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа.
7 июня видеоагентство Ruptly опубликовало эксклюзивное видео с Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш.