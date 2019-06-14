В Австралии задержали двух человек на митинге в защиту Ассанжа

В австралийском Мельбурне полицейские задержали двух человек, которые принимали участие в митинге в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом WikiLeaks сообщил на своей странице в Twitter.

«Протест за свободу Ассанжа проходит в настоящее время около консульства Великобритании в Мельбурне. Сообщается, что двое протестующих задержаны», — говорится в заявлении.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что подписал запрос США на экстрадицию Ассанжа.

7 июня видеоагентство Ruptly опубликовало эксклюзивное видео с Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш.