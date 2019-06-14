МИД Британии прокомментировал инцидент с танкерами в Оманском заливе

Глава МИД Великобритании Джереми Хант доверяет оценке госсекретаря США Майка Помпео, согласно которой власти Ирана несут ответственность за совершённые нападения на танкеры в Оманском заливе.

«Я связывался с госсекретарём Помпео и, пока нам ещё предстоит трезво и осторожно всё оценить, наша начальная позиция заключается в безусловном доверии нашим американским союзникам», — приводит слова министра Reuters.

Ранее США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.

Со своей стороны, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что обвинения Вашингтона в причастности Тегерана к нападениям на танкеры являются безосновательными.