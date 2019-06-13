Спасённые с танкера в Оманском заливе россияне не пострадали
- Reuters
- © ISNA/Handout
«11 человек (десять мужчин и одна женщина). Никаких травм нет, находятся в безопасности», — приводит РИА Новости сообщение.
В дипмиссии заявили, что в настоящее время «идёт процесс оформления документов».
Ранее сообщалось, что на двух нефтяных танкерах произошли взрывы. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка.
По последним данным, на борту загоревшегося судна находились один гражданин Грузии, 11 россиян и 11 филиппинцев.