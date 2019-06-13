В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе

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Россия выступает против скоропалительных выводов относительно инцидента с двумя танкерами в Оманском заливе и призывает спокойно разобраться в ситуации. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
  • © Global Look Press

«Обстановка настолько взрывоопасная, что вероятность какого-то просчёта или недопонимания причин и последствий тех или иных событий весьма тревожно складывается. Поэтому говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно», — цитирует ТАСС дипломата.

По его словам, речь идёт об отражении «общей крайней остроты ситуации в регионе».

Рябков отметил необходимость мер по нормализации обстановки вокруг Ирана.

«Нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на двух нефтяных танкерах произошли взрывы. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка.

По последним данным, на борту загоревшегося судна находились один гражданин Грузии, 11 россиян и 11 филиппинцев. 

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