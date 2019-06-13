Кадыров прокомментировал ЧП с танкерами в Оманском заливе
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«Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами», — написал Кадыров в Telegram.
Он выразил надежду, что «перед лицом общей угрозы страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распрях и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола».
Ранее сообщалось, что на двух нефтяных танкерах произошли взрывы. Иранские экстренные службы спасли 44 моряка.
По последним данным, на борту загоревшегося судна находились один гражданин Грузии, 11 россиян и 11 филиппинцев.
В МИД России прокомментировали инцидент.