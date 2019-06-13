Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана

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Норвежский директорат морского транспорта рекомендовал судовладельцам избегать территориальных вод Ирана в связи с последними атаками на танкеры.
Норвегия рекомендовала судовладельцам не заходить в воды Ирана
  • Reuters
  • © Ints Kalnins

«Исходя из сегодняшних инцидентов, хотя причины атак не совсем ясны, Норвежское морское управление рекомендует всем судам держаться на безопасном расстоянии от иранских вод», — говорится в сообщении на сайте директората.

13 июня на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе вблизи берегов Ирана произошли взрывы.

Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, которые находились на борту двух танкеров.

СМИ сообщали, что один из танкеров затонул.

На фоне ЧП с танкерами ускорился рост цен на нефть на биржах.

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