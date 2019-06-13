СМИ: Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул

Один из двух атакованных танкеров в Оманском заливе затонул, сообщают СМИ. 13 июня на двух нефтяных танкерах следовавших из стран Персидского залива в Юго-Восточную Азию произошли взрывы, команды были эвакуированы иранскими спасателями.

Как сообщает Al Mayadeen, речь идёт о танкере Front Altair компании Frontline.

13 июня на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы.

Один из танкеров следовал под флагом Маршалловых островов из Катара в Тайвань. На нём произошёл пожар в 25 морских милях от иранского порта Джаск.

Другой танкер шёл под флагом Панамы из Саудовской Аравии в Сингапур и загорелся в 28 милях от Джаска.

Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, которые находились на борту двух танкеров.

МИД России проверяет информацию о том, могли ли находиться российские граждане на борту танкеров.

На фоне ЧП с танкерами ускорился рост цен на нефть на биржах.