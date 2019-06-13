СМИ: Один из атакованных танкеров в Оманском заливе затонул
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Как сообщает Al Mayadeen, речь идёт о танкере Front Altair компании Frontline.
13 июня на двух нефтяных танкерах в Оманском заливе произошли взрывы.
Один из танкеров следовал под флагом Маршалловых островов из Катара в Тайвань. На нём произошёл пожар в 25 морских милях от иранского порта Джаск.
Другой танкер шёл под флагом Панамы из Саудовской Аравии в Сингапур и загорелся в 28 милях от Джаска.
Иранские экстренные службы спасли 44 моряка, которые находились на борту двух танкеров.
МИД России проверяет информацию о том, могли ли находиться российские граждане на борту танкеров.
На фоне ЧП с танкерами ускорился рост цен на нефть на биржах.