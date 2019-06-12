Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400

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Посол России в Турции Алексей Ерхов заверил турецкую сторону в том, что Москва будет честно выполнять обязательства в вопросе поставок Анкаре комплексов С-400.
Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400
  • © Министерство обороны РФ

«Позиция России была, есть и будет принципиальной, она не меняется. Россия взяла на себя определённые обязательства по отношению к Турецкой Республике», — сказал дипломат журналистам. Его цитирует ТАСС.

По его словам, для этого потребуется большая совместная работа специалистов двух стран, при этом он не исключил, что «какие-то группы куда-то когда-то поедут».

Ранее в Анкаре заявили, что Соединённые Штаты не откликнулись на предложения по созданию рабочей группы для урегулирования ситуации с закупкой Турцией российских комплексов С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.

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