Посол России заверил Турцию в выполнении Москвой обязательств по С-400
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«Позиция России была, есть и будет принципиальной, она не меняется. Россия взяла на себя определённые обязательства по отношению к Турецкой Республике», — сказал дипломат журналистам. Его цитирует ТАСС.
По его словам, для этого потребуется большая совместная работа специалистов двух стран, при этом он не исключил, что «какие-то группы куда-то когда-то поедут».
Ранее в Анкаре заявили, что Соединённые Штаты не откликнулись на предложения по созданию рабочей группы для урегулирования ситуации с закупкой Турцией российских комплексов С-400.
Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил возможность введения Вашингтоном санкций против ряда стран в связи с покупкой С-400.