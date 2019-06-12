Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на G20 в Японии

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским лидером Владимиром Путиным во время саммита G20 в Японии.

РИА Новости

Об этом сообщает AFP. #BREAKING Trump says he will meet Putin at G20 summit in Japan pic.twitter.com/gbR46Rsov5 — AFP news agency (@AFP) 12 июня 2019 г. Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил возможность переговоров Путина и Трампа в Осаке. Также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечал, что Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.