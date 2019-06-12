Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на G20 в Японии
- РИА Новости
Об этом сообщает AFP.
#BREAKING Trump says he will meet Putin at G20 summit in Japan pic.twitter.com/gbR46Rsov5— AFP news agency (@AFP) 12 июня 2019 г.
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков оценил возможность переговоров Путина и Трампа в Осаке.
Также советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечал, что Трамп рассчитывает встретиться на саммите G20 в Японии с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.