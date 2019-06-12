Болтон обвинил Россию в появлении слухов о разногласиях в Белом доме

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

Об этом информирует Bloomberg.

«У нас есть весомые причины полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай приняли решение попытаться сеять дезинформацию об администрации, говорить, что у президента и его советников разногласия», — заявил Болтон.

Ранее сенатор Вирджини Ричард Блэк призвал президента США Дональда Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику.

Сам Трамп заявил, что ему приходится сдерживать нрав Болтона, который пользуется репутацией ястреба.