В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику

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Сенатор американского штата Вирджиния Ричард Блэк призвал президента США Дональда Трампа не позволять высшим должностным лицам, в том числе помощнику по национальной безопасности Джону Болтону, вести собственную внешнюю политику.
В США призвали Трампа не позволять Болтону вести внешнюю политику
  • © Reuters

«Президент, я думаю, должен быть более решительным по отношению к высшим должностным лицам. Честно говоря, ему нужно уволить некоторых из них», — сказал Блэк РИА Новости.

По словам сенатора, в правительстве есть внешнеполитический истеблишмент, который склонен действовать «достаточно независимо от президента».

«Я думаю, это особенно заметно по Джону Болтону», — уточнил он.

Блэк добавил, что Болтону удаётся «выжить», несмотря на то что он отменяет приказы президента.

«Он пытался устроить переворот в Венесуэле, а потом в течение двух дней он пытался создать войну, повод для войны с Ираном. Этому человеку необходимо принимать седативные средства. Джон Болтон — невероятно опасная личность, которая подвергает людей во всём мире, включая американцев, огромному риску», — заявил политик.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сдерживает нрав своего помощника Джона Болтона, который пользуется репутацией ястреба.

Тогда президент отметил, что у него есть «люди, которые немного более миролюбивые», чем Болтон.

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