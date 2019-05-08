Болтон заявил о намерении США разорвать связи между Кубой и Венесуэлой
«Соединённые Штаты продолжат разрывать связи между Кубой и Венесуэлой. Власть Кубы над Венесуэлой закончится, когда венесуэльский народ выступит за свободу», — написал Болтон в своём Twitter.
Он прикрепил к своему заявлению пост вице-президента США Майка Пенса, в котором тот обвинил Кубу в лишении Венесуэлы свободы и богатства.
«Страдающий народ Венесуэлы стал жертвой не одного диктаторского режима, а двух», — говорится в сообщении Пенса в микроблоге в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес назвал Болтона «патологическим лжецом».
Лидер США Дональд Трамп пригрозил Кубе санкциями «самого высокого уровня», если Гавана не прекратит «подрывать» Конституцию Венесуэлы.