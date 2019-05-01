Глава МИД Кубы назвал Болтона «патологическим лжецом»

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Глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «патологическим лжецом».

«Советник президента США на национальной безопасности Болтон является патологическим лжецом, который дезинформирует президента (Дональда) Трампа​​​», — написал он в Twitter.

По словам главы МИД Кубы, в Венесуэле нет «ни кубинских войск, ни кубинцев, которые участвуют в военных операциях и операциях по безопасности».

«Есть только медицинский персонал для гуманитарной миссии. Я решительно отвергаю угрозу полной блокады Трампа», — заявил Родригес.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Кубе ввести санкции «самого высокого уровня», если Гавана не прекратит действия, которые, по словам американского лидера, направлены на подрыв Конституции Венесуэлы.

Заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил события вокруг Венесуэлы.

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