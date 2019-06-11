Комиссар СЕ по правам человека посетит Крым 7—11 октября
- РИА Новости
«Члены МВК (межведомственной комиссии) были проинформированы о достигнутой договорённости о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуньи Миятович в Крым 7—11 октября», — указывается в сообщении ведомства.
В мае Крым посетила американская делегация.
Представитель делегации Джо Макинтаер в ходе визита заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.