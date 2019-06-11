Медведев выступил против новых «берлинских стен» в мировых делах

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Россия выступает против новых «берлинских стен» в мировых делах, санкции и торговые войны негативно сказываются на мировом рынке труда, заявил российский премьер Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве.
Медведев выступил против новых «берлинских стен» в мировых делах
  • РИА Новости

«Россия против новых «берлинских стен». Мы придерживаемся принципов открытости, уважения национальных интересов, взаимовыгодного сотрудничества», — цитирует ТАСС премьера.

Как подчеркнул Медведев, нелегитимные санкции, протекционизм, торговые войны и другие искусственные барьеры негативно сказываются на состоянии рынка труда и на экономике стран в целом.

«Компаниям, организациям, а стало быть и людям, становится сложнее жить вне политики, что невозможно признать хорошим явлением», — сказал он.

Он добавил, что «поведение отдельных стран в торгово-экономической сфере становится всё более агрессивным, буквально на грани произвола».

«Под угрозой оказывается складывающийся десятилетиями миропорядок», — указал он.

9 мая российский лидер Владимир Путин заявил, что мировому сообществу нужно осознать хрупкость миропорядка, призвав страны мира уважать друг друга.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, США пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав». 

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