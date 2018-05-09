Путин: Россия открыта к диалогу по всем вопросам

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Российский президент Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы заявил, что мировому сообществу нужно осознать хрупкость миропорядка, призвав страны мира уважать друг друга.
Путин: Россия открыта к диалогу по всем вопросам
  • РИА Новости

«Мы помним о трагедии двух мировых войн, об уроках, они не дают нам ослепнуть. За новыми угрозами проступают всё те же старые уродливые черты — эгоизм и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность. Мы понимаем всю серьёзность этих угроз», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что всем странам необходимо осознать, что мир очень хрупок.

«Его стабильность укрепляет наше общее стремление слышать, доверять и уважать друг друга. Россия открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнёрству ради согласия, спокойствия и прогресса на планете», — пояснил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия никогда не позволит переписать историю Великой Отечественной войны.

RT ведёт прямую трансляцию.

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