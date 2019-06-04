Лавров заявил о желании США создавать миропорядок по «закону джунглей»

Соединённые Штаты пытаются построить миропорядок, действующий по принципу «кто сильнее, тот и прав», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Как отметил глава МИД в статье «О Дне Победы» для журнала «Международная жизнь», Запад хочет «заставить общественность сомневаться в справедливости того мироустройства, которое было утверждено в Уставе ООН по итогам Второй мировой войны».

«Взят курс на подрыв существующей международно-правовой системы, её замену на некий «порядок, основанный на правилах». Создавать же этот порядок хотят по принципу «кто сильнее, тот и прав», по «закону джунглей», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что это прежде всего относится к США и их особенностям восприятия истории XX столетия. Как отметил дипломат, там распространено представление о «двух хороших войнах», в результате которых США вышли в мировые лидеры.

Министр также обратил внимание на то, как США с энтузиазмом создают образ «милитаристской России».

Ранее Лавров назвал бредовыми заявления Вашингтона о российских ядерных испытаниях.