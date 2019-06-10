В Госдуме оценили переговоры Польши и США о повышении военного присутствия

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин прокомментировал RT главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского о том, что Варшава и Вашингтон закончили переговоры об увеличении военного присутствия на польской территории.

«Соединённые Штаты ведут серьёзные подготовительные мероприятия к моральному давлению на Россию. И бряцание оружием на наших границах, по их мнению, стоит своих денег. Американцы же всегда считали свои финансы и при каких-то действиях, в первую очередь, думают о том, как они будут себя окупать. А окупается всё контрибуциями с тех стран, на которые оказывают влияние Штаты», — заявил депутат.

По словам Шерина, Польша неоднократно за всю историю соседства с Россией демонстрировала своё недружелюбное отношение к нашей стране.

«Варшава не упустит возможности принять участие в каком-либо мероприятии, направленном против Москвы. Задача же нашей страны — сделать всё возможное для того, чтобы Польша побоялась соучаствовать в этом мероприятии», — сказал он.

Ранее Щерский заявил, что Варшава и Вашингтон закончили переговоры об увеличении военного присутствия на польской территории, и теперь решение должны принять президенты двух стран.

Щерский добавил, что главы государств могут объявить об этом во время визита президента Польши Анджея Дуды в Вашингтон 12 июня.