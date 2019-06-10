Лавров заявил о больших запасах оружия западного производства в Идлибе

Короткая ссылка
В идлибской зоне деэскалации в Сирии есть большое количество оружия западного производства, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Лавров заявил о больших запасах оружия западного производства в Идлибе
  • РИА Новости

«Там, в Идлибе, в идлибской зоне деэскалации, очень много оружия западного производства», — сказал он на пресс-конференции 

По мнению главы МИД, в регионе будет множество провокаций.

«Вообще, контрабанда оружия, контрабанда нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной, агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран», — отметил Лавров.

Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о химической атаке в Идлибе. Ведомство назвало подобные заявления циничной ложью, которая не подтверждается даже «Белыми касками».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить