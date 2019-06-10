Лавров заявил о больших запасах оружия западного производства в Идлибе

В идлибской зоне деэскалации в Сирии есть большое количество оружия западного производства, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Там, в Идлибе, в идлибской зоне деэскалации, очень много оружия западного производства», — сказал он на пресс-конференции

По мнению главы МИД, в регионе будет множество провокаций.

«Вообще, контрабанда оружия, контрабанда нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной, агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран», — отметил Лавров.

Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения о химической атаке в Идлибе. Ведомство назвало подобные заявления циничной ложью, которая не подтверждается даже «Белыми касками».