МИД Ирана отметил важность партнёрства с Россией на фоне санкций США

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Отношения Тегерана и Москвы приобрели стратегическое значение в условиях санкционного давления со стороны США. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.
МИД Ирана отметил важность партнёрства с Россией на фоне санкций США
  • Reuters

«Двусторонние отношения в условиях давления и незаконных санкций США против Ирана и России приобретают очень важное значение», — заявил представитель иранского МИД на встрече с российским коллегой Сергеем Вершининым.

В Иране подчеркнули, что отношения с Москвой основаны на принципах добрососедства.

Вершинин, в свою очередь, отметил важность укрепления диалога между двумя странами для решения международных и региональных вопросов.

При этом он подчеркнул, что Россия и Иран уважают суверенитет и независимость всех стран региона и уверены в их способности самостоятельно «определять своё будущее».

Ранее в МИД Ирана назвали пустыми заверения США о готовности начать переговоры.

В начале мая востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.

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