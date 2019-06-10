МИД Ирана отметил важность партнёрства с Россией на фоне санкций США

Отношения Тегерана и Москвы приобрели стратегическое значение в условиях санкционного давления со стороны США. Об этом, как передаёт ТАСС, заявил старший помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Али Асгар Хаджи.

«Двусторонние отношения в условиях давления и незаконных санкций США против Ирана и России приобретают очень важное значение», — заявил представитель иранского МИД на встрече с российским коллегой Сергеем Вершининым.

В Иране подчеркнули, что отношения с Москвой основаны на принципах добрососедства.

Вершинин, в свою очередь, отметил важность укрепления диалога между двумя странами для решения международных и региональных вопросов.

При этом он подчеркнул, что Россия и Иран уважают суверенитет и независимость всех стран региона и уверены в их способности самостоятельно «определять своё будущее».

Ранее в МИД Ирана назвали пустыми заверения США о готовности начать переговоры.

В начале мая востоковед Гумер Исаев прокомментировал НСН решение Тегерана прекратить выполнение отдельных пунктов СВПД по ядерной программе.