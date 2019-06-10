Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы конфронтации

Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество искать альтернативы росту конфронтации и методу санкций, который используется некоторыми странами ради продвижения собственных интересов.

Как сообщает ТАСС, текст послания Путина зачитал участникам международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения» помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Важно сообща искать реальные, жизнеспособные альтернативы усилившейся конфронтации, грубому, эгоистичному продавливанию рядом стран своих политических и экономических интересов, в частности, путём санкций и торговых войн», — подчеркнул в своём послании российский лидер.

По его словам, мир находится у «опасной черты», и международные отношения «лихорадит».

Путин заявил, что требуется найти конструктивные решения проблем международной безопасности и деградации системы контроля над вооружениями.

Ранее Ушаков заверил, что Россия не останется беззащитной при крахе системы мировой стабильности.