Ушаков: Россия не окажется беззащитной при крахе системы стабильности

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Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская сторона не останется беззащитной даже при условии разрушения системы стабильности в мире.
Ушаков: Россия не окажется беззащитной при крахе системы стабильности
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания, а наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов», — сказал он, отметив, что Россию постоянно вынуждают реагировать на шаги США по разрушению международной системы безопасности.

По его словам, даже в условиях разрушения всех систем стабильности в мире, Россия не окажется в беззащитном положении.

«Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной, а её безопасность ослабленной, беззащитными мы не будем», — отметил он.

Соответствующие заявление он сделал во время своего выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Россия и Китай вместе стремятся сохранить основополагающие принципы международного права.

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