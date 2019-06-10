Ушаков: Россия не окажется беззащитной при крахе системы стабильности
- © Михаил Климентьев
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Сейчас нужно не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания, а наоборот, сохранение и укрепление разоруженческих режимов», — сказал он, отметив, что Россию постоянно вынуждают реагировать на шаги США по разрушению международной системы безопасности.
По его словам, даже в условиях разрушения всех систем стабильности в мире, Россия не окажется в беззащитном положении.
«Наше руководство неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной, а её безопасность ослабленной, беззащитными мы не будем», — отметил он.
Соответствующие заявление он сделал во время своего выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Россия и Китай вместе стремятся сохранить основополагающие принципы международного права.