В МИД КНР заявили об отстаивании международного права Китаем и Россией

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Россия и Китай вместе стремятся сохранить основополагающие принципы международного права.
В МИД КНР заявили об отстаивании международного права Китаем и Россией
  • AFP

«Сталкиваясь с унилатерализмом, протекционизмом в международных отношениях, Китай и Россия стремятся сохранить центральную роль Организации Объединённых Наций и порядка, основанного на нормах международного права, отстаивать многосторонний режим международной торговли и содействовать стабильности в мире», — цитирует его ТАСС.

Вместе с тем дипломат добавил, что в настоящий момент отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю, но при этом взаимодействие двух государств «не направлено против третьих стран».

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая.

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