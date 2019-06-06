В МИД КНР заявили об отстаивании международного права Китаем и Россией
- AFP
«Сталкиваясь с унилатерализмом, протекционизмом в международных отношениях, Китай и Россия стремятся сохранить центральную роль Организации Объединённых Наций и порядка, основанного на нормах международного права, отстаивать многосторонний режим международной торговли и содействовать стабильности в мире», — цитирует его ТАСС.
Вместе с тем дипломат добавил, что в настоящий момент отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю, но при этом взаимодействие двух государств «не направлено против третьих стран».
Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая.