Миноносец Японии прибыл во Владивосток для участия в учениях

Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ Николай Воскресенский сообщил о прибытии во Владивосток миноносца морских сил самообороны (МССО) Японии «Судзунами».

«В главной базе ТОФ корабль встречал заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ капитан 1 ранга Вадим Филиппов», — цитирует РИА Новости Воскресенского.

Отмечается, что Филиппов поприветствовал старшего на борту японского корабля командира 7-й эскортной дивизии МССО Японии капитана 1 ранга Хитоси Симидзу, командира эсминца капитана 2 ранга Цуёси Сато и представил им офицеров управления соединения.

Военный оркестр исполнил Государственные гимны России и Японии.

Как уточняется, во время визита японцев пройдут совещания, на которых будут обсуждаться эпизоды российско-японских учений по поиску и спасению на море «Сарекс-2019».

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.