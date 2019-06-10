Миноносец Японии прибыл во Владивосток для участия в учениях
«В главной базе ТОФ корабль встречал заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ капитан 1 ранга Вадим Филиппов», — цитирует РИА Новости Воскресенского.
Отмечается, что Филиппов поприветствовал старшего на борту японского корабля командира 7-й эскортной дивизии МССО Японии капитана 1 ранга Хитоси Симидзу, командира эсминца капитана 2 ранга Цуёси Сато и представил им офицеров управления соединения.
Военный оркестр исполнил Государственные гимны России и Японии.
Как уточняется, во время визита японцев пройдут совещания, на которых будут обсуждаться эпизоды российско-японских учений по поиску и спасению на море «Сарекс-2019».
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.