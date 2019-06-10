Орешкин рассказал о результатах плана Абэ по сотрудничеству с Россией
Орешкин отметил, что товарооборот между Россией и Японией увеличился на 17% за 2018 год, также были «реализованы проекты в различных областях: от улучшения городской среды, здравоохранения, до крупных инвестиционных проектов».
«В конце месяца состоится встреча на высшем уровне, поэтому очень важно сейчас сверить часы», — цитирует РИА Новости главу Минэкономразвития.
Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.