Швейцария доставила более 12 тысяч тонн гумпомощи в Донбасс с 2015 года

Первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько сообщил, что Швейцария доставила более 12 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донбасс с 2015 года.

«С апреля 2015 года туда десятью конвоями было поставлено свыше 12 тысяч тонн различных грузов», — цитирует РИА Новости Приходько.

Он сообщил, что среди этой гумпомощи «химикаты для очистки воды специализированными предприятиями региона, что позволяет обеспечивать бесперебойное водоснабжение более четырёх миллионов человек, проживающих по обе стороны линии разграничения».

Также Приходько заявил, что Россия приветствует вклад Швейцарии в процесс переговоров по внутриукраинскому урегулированию.