Приходько назвал дальновидным то, что Швейцария не вводила санкций против России
«Швейцария не вводила каких-либо собственных ограничений в отношении взаимодействия с Россией, что является дальновидным и прагматичным шагом», — цитирует РИА Новости Приходько.
Он отметил, что за последние годы ряд швейцарских официальных лиц, в том числе на уровне членов правительства, публично заявляли, что «политика рестрикций в отношении России показала свою несостоятельность и контрпродуктивность».
Также Приходько заявил, что Россия приветствует вклад Швейцарии в процесс переговоров по внутриукраинскому урегулированию.