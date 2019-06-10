Приходько назвал дальновидным то, что Швейцария не вводила санкций против России

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Первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько назвал дальновидным то, что Швейцария не вводила санкций против России.

«Швейцария не вводила каких-либо собственных ограничений в отношении взаимодействия с Россией, что является дальновидным и прагматичным шагом», — цитирует РИА Новости Приходько.

Он отметил, что за последние годы ряд швейцарских официальных лиц, в том числе на уровне членов правительства, публично заявляли, что «политика рестрикций в отношении России показала свою несостоятельность и контрпродуктивность».

Также Приходько заявил, что Россия приветствует вклад Швейцарии в процесс переговоров по внутриукраинскому урегулированию.

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