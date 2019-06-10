В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками нескольких населённых пунктов в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Дахр-абу-Асад (дважды), Сафсафа, Касталь-эль-Бордж, Кинсибба, Нахшебба, Акч-баэр, Сандран, Бариша и Эль-Харуф провинции Латакия, а также северо-западной окраины города Хама», — заявил Купчишин.

Он также сообщил, что представители ЦПВС провели две гуманитарных акции в населённом пункте Эль-Хусейния провинции Дейр-эз-Зор и лагере беженцев «Джиндерия» провинции Латакия.

Ранее Купчишин рассказал об отражении армией САР атаки террористов.

Отмечалось, что в ходе оборонительного боя правительственными силами Сирии при поддержке ВКС России уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два миномётных расчёта.