В ЦПВС рассказали об отражении армией САР атаки террористов

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин рассказал об отражении армией САР атаки террористов.
В ЦПВС рассказали об отражении армией САР атаки террористов
  • © РИА Новости

«6 июня с наступлением тёмного времени суток около 500 боевиков террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* и союзных им формирований атаковали позиции правительственных сил в районе населённых пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама», — сообщил Купчишин.

Он рассказал, что в наступлении боевиков участвовало шесть танков, четыре боевых машины пехоты, 20 автомобилей повышенной проходимости с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и другая военная техника.

Отмечается, что во время оборонительного боя при поддержке ВКС России правительственными силами Сирии уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два миномётных расчёта.

В конце мая в ЦПВС сообщили, что в сирийской провинции Хама при обстреле боевиками города Скальбия погибла мирная жительница, ещё три человека получили ранения.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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