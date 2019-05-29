В ЦПВС сообщили о гибели мирного жителя при обстреле боевиков в Хаме

В сирийской провинции Хама при обстреле боевиками города Скальбия погибла мирная жительница, ещё три человека получили ранения. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Reuters

«Боевики... совершили обстрел города Скальбия из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погибла местная жительница, ещё три человека получили ранения», — приводит пресс-служба слова главы центра генерал-майора Виктора Купчишина. При этом в ЦПВС продолжают фиксировать нарушения в Идлибской зоне со стороны незаконных вооружённых формирований. Ранее сообщалось о нападении около 450 боевиков «Джабхат ан-Нусры»* на позиции сирийских военных в Хаме. При этом правительственным войскам Сирии удалось ликвидировать около 100 террористов. * «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



