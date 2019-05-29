В ЦПВС сообщили о гибели мирного жителя при обстреле боевиков в Хаме

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В сирийской провинции Хама при обстреле боевиками города Скальбия погибла мирная жительница, ещё три человека получили ранения. Об этом заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
В ЦПВС сообщили о гибели мирного жителя при обстреле боевиков в Хаме
  • Reuters

«Боевики... совершили обстрел города Скальбия из реактивной системы залпового огня. В результате обстрела погибла местная жительница, ещё три человека получили ранения», — приводит пресс-служба слова главы центра генерал-майора Виктора Купчишина.

При этом в ЦПВС продолжают фиксировать нарушения в Идлибской зоне со стороны незаконных вооружённых формирований.

Ранее сообщалось о нападении около 450 боевиков «Джабхат ан-Нусры»* на позиции сирийских военных в Хаме.

При этом правительственным войскам Сирии удалось ликвидировать около 100 террористов.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 

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