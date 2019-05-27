Около 450 боевиков напали на позиции сирийских военных в Хаме

Около 450 боевиков «Джабхат ан-Нусры»* при поддержке танков и автомобилей с пулемётами напали на позиции сирийских правительственных сил в провинции Хама, около 100 террористов уничтожены ответным огнём.

Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Как отметил руководитель центра Виктор Купчишин, ночью 26 мая боевики начали наступление, в котором участвовали около 450 террористов, семь танков, пять боевых машин пехоты и 12 автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулемётами.

При этом атака боевиков сопровождалась огнём из трёх установок РСЗО.

«В ходе оборонительного боя правительственными силами Сирийской Арабской Республики уничтожены три танка, две установки РСЗО, БМП, шесть автомобилей повышенной проходимости с крупнокалиберными пулемётами и около 100 боевиков», — сообщили в ЦПВС.

21 мая в ЦПВС сообщили, что боевики начали наступление на позиции сирийских войск.

* «Джабхат ан-Нусра» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Хайат Тахрир аш-Шам») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.