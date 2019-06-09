В ЦПВС сообщили о гибели двух человек при обстреле боевиков

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На брифинге центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщили, что боевики незаконных вооружённых формирований в течение суток обстреляли сирийские провинции Хама и Латакия. В результате обстрелов погибли два человека, в том числе ребёнок.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Кара-Джагез, Акч-Баэр, Ройс-Услейман, Айн-Эн-Наур, Раша, Мукатталь и Ройсет-Рушу провинции Латакия, Эль-Харука (дважды) провинции Хама. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, в том числе один ребёнок», — говорится в сообщении ЦПВС, опубликованном на странице Минобороны России в Facebook.

Ранее руководитель ЦПВС в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин рассказал об отражении армией САР атаки террористов.

Отмечалось, что во время оборонительного боя при поддержке ВКС России правительственными силами Сирии уничтожено более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, одна установка реактивной системы залпового огня и два миномётных расчёта.

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