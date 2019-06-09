Эксперт оценил условия Джонсона для выплаты ЕС £39 млн за брексит

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT заявление бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона об условиях, при которых стране следует заплатить ЕС £39 млн за брексит.

«На мой взгляд, Джонсон является главным фаворитом на пост премьера хотя бы потому, что у него есть какая-то позиция. Что касается его позиции по брекситу, можно сказать, что руководство Консервативной партии понимает — лучше хоть какое-то решение, чем вообще никакого. Потому что двигаться дальше в том направлении, в котором шла Тереза Мэй, — значит привести партию к полному политическому банкротству. Рейтинг и так сейчас очень низкий. Так что Джонсон не просто будет грозиться выйти без соглашения, но и правда выйдет. Партии нужно обрести хоть какую-то позицию», — считает эксперт.

По словам Брутера, не стоит надеяться на то, что Евросоюз внесёт какие-либо изменения в уже существующие договорённости.

«Новое руководство по этому поводу, скорее всего, будет придерживаться ещё более жёсткой позиции. Так что либо всё будет идти по варианту выхода без соглашения, либо ситуация каким-то образом очень сильно поменяется и будет что-то совершенно новое. Такой вариант, конечно, есть. Но он не очень вероятен», — заключил он.

Ранее Джонсон рассказал, в каком случае стране следует заплатить ЕС £39 млн за брексит.

Он отметил, что «всегда считал, что это странно», что Великобритания должна согласиться выписать этот чек целиком до заключения итоговой сделки.