СМИ не исключили возможности переноса сроков брексита

Большая часть стран-членов Европейского союза готова поддержать решение об очередном переносе сроков выхода Великобритании из ЕС, передаёт The Times со ссылкой на информированный источник в Брюсселе.

«Нам не нравится это, но мы собираемся дать им ещё отсрочку. В конце концов, никто не хочет выглядеть тем, кто перекрывает кислород», — рассказал собеседник газеты.

При этом, как уточняет РИА Новости, европейские столицы сошлись во мнении относительно того, что срок по выходу королевства из состава ЕС нельзя продлевать дальше июня 2020 года.

Изначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако парламентарии несколько раз отклонили представленный премьер-министром страны Терезой Мэй, подавшей в отставку, проект соглашения об условиях брексита.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обязуется заключить «феноменальную» торговую сделку с Великобританией после выхода страны из ЕС.

Эксперт Андрей Куликов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что брексит выгоден для Германии и Франции.