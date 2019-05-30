Правительство Шотландии опубликовало проект о референдуме о независимости

Шотландское правительство опубликовало законопроект, допускающий проведение второго референдума о независимости. Об этом информирует The Guardian.

Как заявила шотландский первый министр Никола Стёрджен, ещё одно голосование до 2021 года даст Шотландии «возможность выбрать стать независимой европейской страной».

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила сожаление в связи с тем, что ей не удалось довести до конца процесс выхода страны из Евросоюза.

По её словам, следующему премьер-министру придётся выслушивать различные точки зрения относительно выхода Великобритании из ЕС и выбирать необходимый для страны путь.

В апреле Стёрджен выразила надежду, что Шотландия станет независимой страной после брексита.